Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret UNE VIE SECRETE – VOSTF Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

UNE VIE SECRETE – VOSTF Cinéma Le Dunois Beaugency, 9 juin 2021-9 juin 2021, Beaugency. UNE VIE SECRETE – VOSTF

Cinéma Le Dunois Beaugency, le mercredi 9 juin à 20:00

**Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs** Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité. [VOIR LA BANDE ANNONCE](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587897&cfilm=262264.html)

Tarifs habituels

De Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga – Par Luiso Berdejo, José Mari Goenaga – Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara – 28 octobre 2020 – reprise 19 Mai 2021 – Drame – 2h27 Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T20:00:00 2021-06-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency