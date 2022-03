UNE VIE Saint-Orens-de-Gameville, 15 avril 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

34 EUR Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les femmes.

Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine CÉLARIÉ.

D’après le roman de Guy de MAUPASSANT, Il nous raconte l’histoire de Jeanne, une vie parmi d’autres, avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela comporte.

Durée : 1h20

