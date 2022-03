Une vie Ploudalmézeau, 27 mars 2022, Ploudalmézeau.

L'Arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau

2022-03-27 – 2022-03-27 L’Arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau Finistère

Maupassant décrit très joliment les sentiments d’une femme dans les différentes épreuves de sa vie.

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »

C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne.

Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela comporte.

Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.

Jeanne est à elle seule toutes les femmes.

Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près.

Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine CELARIE, bouleversante.

accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com +33 2 98 48 00 38 http://www.ploudalmezeau.fr/

L’Arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau

