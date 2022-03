Une vie, là-bas centre culturel La Passerelle, 19 mars 2022, Fleury-les-Aubrais.

Une vie, là-bas

centre culturel La Passerelle, le samedi 19 mars à 15:00

Comment parler à un enfant et le réconforter quand il est confronté à une situation complexe et douloureuse ? Le Père, désireux de rassurer l’Enfant, cherche une échappatoire poétique. Fuir le tangible en instaurant un simple rituel : “Tous les midis quand le soleil est à son zénith, quand les astres s’alignent pour lui laisser la place”, il inventera une histoire. Ces petits contes tendres et surprenants, filtres protecteurs et paternels, scandent le récit et procurent des respirations humoristiques et rassurantes. Toujours tenter de faire accepter l’inssuportable, toujours et sans cesse… Jusqu’au jour où tous deux arrivent aux portes de la ville 2.0… où le subterfuge poétique est mis à l’épreuve de la réalité. Demeure un ultime espoir : grâce à leurs forces créatrices, le Père et l’Enfant parviendront-ils à toucher le coeur des habitants de la “ville 2.0” ? Les portes s’ouvriront-elles ?

Tarif plein 7€ tarif réduit 5€

La pièce raconte le périple d’un père et de son enfant, sur les routes d’un exil forcé et incertain. Leur objectif : rejoindre “la ville 2.0”, la ville où tout ira mieux, la ville des possibles…

centre culturel La Passerelle 57 Bd de Lamballe Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:15:00