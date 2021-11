Rosny-sous-Bois Théâtre et Cinéma Georges Simenon île de France, Rosny-sous-Bois Une Vie démente Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: île de France

Avant-première / concert / rencontre avec les réalisateurs LES RENCONTRES DU CINÉMA Simenon – En partenariat avec France Alzheimer 17h : Concert et goûter apéritif « cocooning » offert. Nous offrant une parenthèse enchantée autour des Quatre Saisons de Vivaldi, le Quatuor Accordo nous fait naviguer avec fluidité entre interprétation classique et envolées tsiganes ! 18h : Projection en avant-première du film “Une Vie démente”, suivie d’une rencontre avec les réalisateurs Ann Sirot et Raphaël Balboni Trentenaires, Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, l’élégante et charismatique mère d’Alex, perd peu à peu les pédales. Comportements farfelus et dépenses absurdes, Suzanne la maman devient Suzanne… l’enfant. Drôle d’école de la parentalité́ pour Alex et Noémie. “une remarquable tragicomédie belge [qui] offre un regard nuancé sur la maladie d’Alzheimer. […] Du côté sonore, ce sont les Quatre Saisons de Vivaldi, déclinées sous diverses formes musicales, qui rythment la narration. Le choix est à-propos pour ce film qui, à travers son évocation d’une part naturelle de la vie, nous fait ressentir une large variété de sentiments. ” – RTBF Belgique / 2021 / 1h27 / Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay… Spectacles -> Projection Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot Rosny-sous-Bois 93110

121 : depuis Mairie de Montreuil (9) ou 118 : depuis Vincennes (1) Arrêt Église de Rosny-sous-bois E : arrêt Rosny-sous-bois

