Une vie de scénarios avec Danièle Thompson Cité du Livre Aix-en-Provence, mardi 21 mai 2024.

Une vie de scénarios avec Danièle Thompson Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Danièle Thompson, l’une des plumes les plus populaires du cinéma français, répondra pour nous à cette question essentielle : comment s’écrit un bon film ?

Le fruit, dit le proverbe, ne tombe jamais loin de l’arbre. Mais on prétend également que rien ne pousse à l’ombre des plus grands d’entre eux. La carrière de Danièle Thompson dément avec vigueur cette seconde affirmation. Fille du réalisateur Gérard Oury et de l’actrice Jacqueline Roman, belle-fille de Michèle Morgan, on lui doit les scénarios des plus grands succès de son père. Elle a également écrit ceux de La Boum de Claude Pinoteau (1980) et de La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994), avant de réaliser ses propres films, parmi lesquels La Bûche (1999), Fauteuils d’orchestre (2006) ou Cézanne et moi (2016). Pour ces raisons, Danièle Thompson est sans conteste devenue l’une des plumes les plus populaires du cinéma français, qui répondra pour nous à cette question essentielle : comment s’écrit un bon film ?



Danièle Thompson a écrit les scénarios de La Grande Vadrouille (1966), de La Folie des grandeurs (1971), des Aventures de Rabbi Jacob (1973) ou de L’As des as (1982), de Gérard Oury. Nommée aux Oscars pour Cousin, Cousine de Jean Charles Tacchella (1975), et à cinq reprises aux Césars, elle a dernièrement réalisé aux côtés de son fils Christopher Thompson la mini-série Bardot (2023), diffusée sur France 2. Elle est également l’auteur, aux côtés de Jean-Pierre Lavoignat, de Gérard Oury. Mon père, l’as des as, publié aux éditions de La Martinière en 2019. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 18:00:00

fin : 2024-05-21 20:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@atelier-languefrancaise.fr

L’événement Une vie de scénarios avec Danièle Thompson Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence