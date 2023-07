Une vie de projectionniste : rencontre avec Jacques Thorens Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Une vie de projectionniste : rencontre avec Jacques Thorens Bibliothèque André Malraux Paris, 21 septembre 2023, Paris. Le jeudi 21 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit Réservation au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Rencontre avec Jacques Thorens, auteur de Le Brady, le cinéma des damnés Projectionniste pendant deux ans au Brady

à l’époque de sa reprise par Jean-Pierre Mocky, l’auteur viendra nous parler de

cette expérience, racontée dans son récit Le Brady,

cinéma des damnés (Verticales 2015). Plus généralement, nous

échangerons sur le métier de projectionniste, l’avenir des cinémas

de quartier et du bien nommé cinéma bis. Rencontre suivie d’un pot convivial. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-andre-malraux-1691 +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://fr-fr.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

