UNE VIE DE PIANISTE Antogny-le-Tillac, 18 mars 2022, Antogny-le-Tillac.

UNE VIE DE PIANISTE Antogny-le-Tillac

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-18 22:30:00

Antogny-le-Tillac Indre-et-Loire Antogny-le-Tillac

Après 16 ans de succès dans DUEL Opus 1 et 2 (plus de 1300 représentations dans 38 pays) Paul Staïcu revient avec un spectacle solo, autobiographie pleine d’humour et de virtuosité qu’il nous invite à découvrir : « Une vie de pianiste ».

Il y a 30 ans, le mur de Berlin s’écroule, l’Europe de l’Est bouillonne et Paul s’enfuit de sa Roumanie natale. Pianiste exceptionnel, il navigue dans ce tumulte tragi-comique et part jouer son destin à l’Ouest.

Info et résa :

Tél. 02 47 65 66 20 / tourisme.ste.maure@gmail.com

ou tél. 02 47 58 13 62 / tourisme.richelieu@gmail.com

