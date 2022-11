UNE VIE DE MOUCHE

2022-12-14 – 2022-12-14 Elle décide de suivre à la lettre un emploi du temps précis. Mais elle oublie les hasards, les surprises. Les bonnes comme les mauvaises… Piégée dans une toile, elle fait alors la rencontre d’une araignée. Deux mondes s’affrontent mais les personnages tissent peu a peu le fil de l’amitié et iront même jusqu’à inventer un nouveau monde. Knud est une mouche qui vient de commencer sa vie. Un peu maladroite et angoissée, elle sait, comme toutes ses congénères, que le temps est compté. Jeune public à partir de 6 ans dernière mise à jour : 2022-11-18 par

