Une vie de héros de Strauss – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Une vie de héros de Strauss – Saison ONPL Cité des Congrès, 5 décembre 2022, Nantes. 2022-12-05

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Une vie de héros de Strauss et un concerto pour piano par Benjamin Grosvenor Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Bedrich Smetana (1824-1884) : La Moldau – 12 min. Clara Olivares (née en 1993) : Blue Spine – 5 min. Felix Mendelssohn (1809-1847) : Concerto pour piano n°1 – 18 min. – Benjamin Grosvenor, piano Richard Strauss (1864-1949) : Une vie de héros – 45 min.Constantin Trinks, direction Toute l’âme romantique du folklore bohémien semble être contenue dans La Moldau, œuvre la plus connue de Smetana. Au gré du courant de cet affluent de l’Elbe qui demeure au cœur de bien des légendes, le compositeur tchèque nous entraîne dans un voyage enchanté. Le Concerto pour piano n°1 de Mendelssohn témoigne quant à lui du séjour italien du compositeur. Avec une élégance détachée, très british, le jeune prodige Benjamin Grosvenor sera l’interprète de cette partition extrêmement exigeante pour les doigts. Constantin Trinks propose ensuite l’une des musiques les plus exaltantes du répertoire, la monumentale Vie de héros porte le genre du poème symphonique à un niveau exceptionnel. Strauss nous propulse ici dans un monde où tout est démesuré : les émotions, les rythmes et les combinaisons instrumentales associées à d’incroyables harmonies !Partition flamboyante, Une vie de héros de Strauss retrace les expériences personnelles du compositeur qui se met lui-même en scène ! Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr

