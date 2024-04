Une vie de fêtes – spectacle théâtral, musical, chorégraphique Palais de Congrès de Tours Tours, mercredi 10 avril 2024.

Une vie de fêtes – spectacle théâtral, musical, chorégraphique A l’occasion des 5e journées du vieillissement et du maintien de l’autonomie Mercredi 10 avril, 19h00 Palais de Congrès de Tours

Le 10 avril, l’ERVMA (Equipe Régional Vieillissement et Maintien de l’Autonomie) en partenariat avec la Ville de Tours, la CCAS, la Croix Rouge, le Plessis, tiers lieu – commun culturel et humaniste et l’Association Active, vous propose une manifestation artistique et festive exceptionnelle.

Une vie de fêtes embarque le public dans les souvenirs de fêtes de nos aînés, actrices et acteurs d’un soir.

Le projet Une vie de fêtes repose sur une démarche de création collective qui place les personnes âgées au cœur du processus artistique. Elles endossent différents rôles : auteurs littéraires (écriture littéraire), dramaturges (écriture de plateau) et acteurs.

Dans une mise en scène de José Manuel Cano Lopez, ces artistes d’une soirée de printemps reconstituent les moments de fête les plus marquants de leur vie : mariages, bals du 14 juillet, réveillons, baptêmes, surprises-parties, comices, fêtes de village, kermesse, repas d’anniversaire…

TARIF : GRATUIT (sur réservation au 02.47.38.29.29)

LIEU : Palais de Congrès de Tours (26 Bd Heurteloup)

DATE ET HEURE : Mercredi 10 avril à 19h

Le dossier de presse

Plus d‘info sur le site du Plessis

