Une vie de construction permanente Espace d’exposition GT Marseille 2e Arrondissement, mercredi 24 janvier 2024.

Didier Plane

Didier Plane, Architecte libéral. Mise au point du Concept d’Habitat Mobile Autonome Nomade3.

Didier Plane, Peintures du concept Nomade3 Huiles sur Toiles, Aquarelles & Pastels.



ÉPILOGUE…



En mai 2010, je me réveille avec surprise sur un lit d’hôpital ; dans la pénombre de la pièce 2 silhouettes me saluent et m’indiquent que je viens de faire un infarctus …

Ils sont chirurgiens et me saluent chaleureusement car au vu de leurs statistiques, ils ont sauvé à ce jour moins d’une personne sur deux… J’étais un sacré Veinard !



Quelques jours plutôt « mon banquier préféré » m’indiquait que ma position de caution solidaire au sein de ma société et la procuration que j’avais faîte pendant mon périple nautique à mes associés allait l’autoriser à saisir l’ensemble de mes biens car j’étais devenu pour sa banque le seul individu solvable…



A la mort de Kisho KUROKAWA en Octobre 2007, je ne perdais pas seulement un Associé ; je perdais un Maître et un ami, un complice avec lequel nous échangions par mail des idées dans la continuité de la Nakagin Tower… un autre mode d’habiter, de construire .



J’avais besoin de prendre du recul, ses conseils, nos échanges allaient me manquer .

Je me sentais incapable de passer sans délais à la phase réalisation des prototypes Nomade3 qu’il me conseillait d’entreprendre…



Je décidais d’effectuer sur mon bateau les travaux nécessaires à une longue navigation en solitaire, j’avais besoin de réaliser ce vieux rêve toujours repoussé par nos projets d’architecture…

J’avais surtout besoin de vérifier l’état réel de mon physique et de mon esprit car on ne triche pas avec la mer surtout avec un bateau comme Seaside…



Au retour de cette navigation, je me trouvais très affûté physiquement et moralement…



Mais ces hasards de la vie et ces 2 opérations, m’ont obligé à revoir totalement mes projets et à m’adapter à ma nouvelle situation de SDF pendant plus de 4 ans …Instructif pour un Architecte !



Difficile dans ces conditions de faire aboutir ce projet Nomade3 avec d’anciens amis promoteur ou même avec la Fondation Abbé Pierre réticente depuis les prototypes de PROUVE et sa « Maison des jours meilleurs » dans les années 1950 à envisager un mode d’habitat alternatif…



Las de ces efforts et discussions inutiles, en Janvier 2017, je décidais de ne plus m’user à essayer de construire mais à me lancer un nouveau défi Peindre le concept Nomade3



La peinture reconnaît les portraits, les nus, les paysages, les fleurs, les natures mortes, le figuratif, l’abstrait… mais pas les concepts Architecturaux… Cela n’entre pas dans les canons habituels !



Après ces 6 années de « gammes » ou j’ai du laisser l’ordinateur et réapprendre le maniement du pinceau il me reste à trouver « la manière juste » pour exprimer l’émotion Architecturale propre à ce concept si éloigné des poncifs sédentaires habituels qui depuis des siècles illustrent notre mode d’habiter, notre environnement, nos paysages …



Je ne désespère pas d’y arriver comme j’ai su le faire en tant qu’Architecte dans ma vie d’avant.



Actuellement on découvre, re-découvre, notre dépendance à l’énergie électrique, l’urgence d’isoler les logements, économiser l’eau …. SYMBIOSIS aurait dit Kurokawa. .

Espace d’exposition GT 72 rue de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-02-22



