Val-Cenis Savoie Avant-première nationale en présence des réalisateurs Anne et Eric Lapied. Portrait intime de Boque le bouquetin, un vieux mâle qui vit ses dernières heures dans le Parc national du Grand Paradis en compagnie d’aigles, marmottes, loups et renards. +33 4 79 05 99 01 Termignon Rue des Ecoles Val-Cenis

