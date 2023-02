UNE VIE D’APRES MAUPASSANT ESSAION – SALLE CABARET, 9 février 2023, PARIS.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle La lumière, l’eau, l’espace. On ne se lasse jamais de ce spectacle-là. Un voyage dans la Vie. Soleil, Pluie, Océan. Nature folle, sauvage, primitive. Maupassant vous emporte dans la vie de Jeanne, jeune fille d’un ancien monde, lancée à corps perdu dans ses rêves d’enfant, amour et félicité. Il livre à la société une jeune femme, désarmée, offerte, coincée malgré elle entre ses désirs et sa terreur de vivre. Ici, deux voyageurs au long cours s’embarquent dans l’histoire, croquent la vie de Jeanne, distillent la merveilleuse langue de Maupassant comme un élixir de joie. Un hymne à la vie. Semé des souvenirs que l’on emporte partout avec soi. D’après Guy de Maupassant Avec : Véronique Boutonnet, Victor Duez Mise en scène : Richard Arselin Théâtre classique A partir de 12 ans, Duree 80 min Presse: Valeurs Actuelles «On est conquis par une mise en scène d’une telle invention, d’une telle précision, d’une telle intelligence; les deux excellents comédiens jouent tour à tour tous les personnages, c’est du théâtre, c’est sûr, l’émotion est là» Foud’art «Une adaptation faite d’amour et d’humour qui donne envie de lire et de se plonger dans l’oeuvre d’un génie de la littérature.FFFF» Théâtre & Co «Ce spectacle fascinant subjugue par la virtuosité des deux comédiens.» La Grande Parade «. Une façon efficace et plaisante de servir Maupassant.» Holybuzz «Le romanesque et le merveilleux, voilà ce qu’évoque la mise en scène proposée, le texte est magnifiquement servi, tout est prétexte pour nous en faire ressentir la beauté – et parfois l’humour. Cette pièce est autant une jouissance pour l’oeil que pour l’oreille tant elle est bien jouée.» SNES FSU «Alchimie entre littérature et théâtre, écriture et dramaturgie, papier et scène, héros romanesques et comédiens à l’interprétation relevée et inspirée.” « On est totalement conquis par la beauté de la mise en scène. C’est fantastique. » L’oeil d’olivier « Excellent , époustouflant de vérité, de poésie et de finesse. Rire et émotion! » Coup de Théâtre « Une réjouissante échappée théâtrale sur les chemins du bonheur! les comédiens irradient la scène » Vaucluse le Dauphiné “Au jeu, Véronique Boutonnet et Victor Duez campent tous les personnages sans exclusive de genre et délivrent une prestation bigarée qui enthousiasme le public.”Froggy s delight Une vie est une adaptation inventive, romanesque et merveilleusement interprétée; un moment de pure beauté, tout fonctionne brillamment – l’Info tout court EUR27.5 27.5 euros

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

