Une Vie (Cie les Grands Théâtres) La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Une Vie (Cie les Grands Théâtres) La Teste-de-Buch, 12 mars 2022, La Teste-de-Buch. Une Vie (Cie les Grands Théâtres) Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

2022-03-12 20:45:00 – 2022-03-12 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch 25 25 EUR “Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ne si mauvais qu’on croit”. C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Porté à la scène par une Clémentine Célarié sensible : un moment de théâtre exceptionnel, intense et vibrant. “Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ne si mauvais qu’on croit”. C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Porté à la scène par une Clémentine Célarié sensible : un moment de théâtre exceptionnel, intense et vibrant. +33 6 60 71 60 03 “Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ne si mauvais qu’on croit”. C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Porté à la scène par une Clémentine Célarié sensible : un moment de théâtre exceptionnel, intense et vibrant. Mairie de la Teste de Buch

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-01-05 par OT La Teste-de-Buch

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore Ville La Teste-de-Buch lieuville Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch Departement Gironde

La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-teste-de-buch/

Une Vie (Cie les Grands Théâtres) La Teste-de-Buch 2022-03-12 was last modified: by Une Vie (Cie les Grands Théâtres) La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 12 mars 2022 Gironde La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch Gironde