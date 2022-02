Une vie à tes côtés Salle Pablo Picasso La Norville Catégories d’évènement: Essonne

La Norville

Une vie à tes côtés Salle Pablo Picasso, 19 février 2022, La Norville. Une vie à tes côtés

du samedi 19 février au dimanche 20 février à Salle Pablo Picasso

Aldo et Lily, la vingtaine tous deux, sont fous amoureux l’un de l’autre. Trois ans qu’ils sont ensemble. Lorsqu’à la suite d’un examen médical Lily apprend qu’elle est gravement malade, leur monde bascule. Sans lui faire quitter sa chambre d’hôpital dans laquelle elle reçoit des soins quotidiennement, Aldo décide alors de jouer en accéléré avec Lily, la vie qu’ils s’étaient imaginée vivre ensemble. Après l’adaptation du roman à succès L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, la compagnie A trois, on y va ! est de retour avec sa toute première création 100% originale, écrite et mise en scène par Maxime Piprel. Venez découvrir cette histoire d’amour pleine de poésie, au sein de laquelle se mélangent le rire et les larmes… Un peu comme dans la vie, finalement !

8 euros

Pièce de théâtre – Création 2022 Salle Pablo Picasso 41 chemin de la Garenne LA NORVILLE La Norville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T21:00:00 2022-02-19T22:15:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, La Norville Autres Lieu Salle Pablo Picasso Adresse 41 chemin de la Garenne LA NORVILLE Ville La Norville lieuville Salle Pablo Picasso La Norville Departement Essonne

Salle Pablo Picasso La Norville Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-norville/

Une vie à tes côtés Salle Pablo Picasso 2022-02-19 was last modified: by Une vie à tes côtés Salle Pablo Picasso Salle Pablo Picasso 19 février 2022 La Norville Salle Pablo Picasso La Norville

La Norville Essonne