Une vie à tes cotés Le funambule montmartre, 13 juillet 2022, Paris. Le mercredi 31 août 2022

de 21h00 à 22h10

Le mercredi 24 août 2022

de 19h00 à 20h10

Le mercredi 17 août 2022

de 21h00 à 22h10

Le mercredi 10 août 2022

de 19h00 à 20h10

Le mercredi 27 juillet 2022

de 19h00 à 20h10

Le mercredi 20 juillet 2022

de 21h00 à 22h10

Le mercredi 13 juillet 2022

de 19h00 à 20h10

Une histoire d'amour pleine de poésie, au sein de laquelle se mélangent le rire et les larmes… Un peu comme dans la vie, finalement ! Aldo et Lily, la vingtaine tous deux, sont fous amoureux l'un de l'autre. Trois ans qu'ils sont ensemble. Lorsqu'à la suite d'un examen médical Lily apprend qu'elle est gravement malade, leur monde bascule. Sans lui faire quitter sa chambre d'hôpital dans laquelle elle reçoit des soins quotidiens, Aldo décide alors de jouer en accéléré avec Lily, la vie qu'ils s'étaient imaginée vivre ensemble. Le funambule montmartre 53 rue des saules 75001 Paris

