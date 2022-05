UNE VESTE DE PYJAMA De Dominique Thomas Maison Folie Hospice d’Havré, 13 mai 2022, Tourcoing.

Maison Folie Hospice d’Havré, le vendredi 13 mai à 20:30

La maison folie Hospice d’Havré a le plaisir d’accueillir la nouvelle création de la Cie Dété, « Une veste de pyjama » qui est une adaptation du premier roman de Dominique THOMAS, sorti en 2020. Avec l’aide de Géraldine Serbourdin, l’adaptation du roman devient un seul en scène dans lequel Dominique THOMAS incarne les multiples personnages. Une performance d’1h10 où sont convoqués tous les fantômes du roman ainsi que toute l’atmosphère d’une époque : les années 70 à Béthune dans le Pas de Calais. Un voyage dans le temps et dans l’imaginaire grâce au travail d’images et de son. Dominique THOMAS, après des études au Conservatoire de Lille, monte à Paris où il joue sur scène ses propres textes, Rumeur d’Opium et Istanbul Hôtel, entre autres pièces chorales à l’humour dérisoire. Il alterne le théâtre avec la télévision et le cinéma, tout en écrivant des scénarios pour des séries d’animation. Barbe-Bleue, de Catherine Breillat, L’immortel, de Richard Berry, Les bas-fonds de Gorky mis en scène par Youri Kordonski, les rôles se succèdent sans qu’il abandonne jamais sa passion du verbe et de l’écriture. Le rôle du commissaire Tricard dans la série à succès Les Petits Meurtres d’Agatha Christie sur France 2 le fait connaitre du grand public.

Tarif unique : 5€

Avec Dominique Thomas Adaptation et Mise en scène : Géraldine Serboudin Son-Vidéo : Gilles Gauvin Lumières : Hela Skandrani Une Co-production Cie DETE et le Théâtre du Manège-Maubeuge.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



