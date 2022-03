Une veillée pour observer les chauve-souris Parking forestier de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais Mory Catégories d’évènement: Mory

Seine-et-Marne

Rendez-vous au crépuscule pour découvrir une espèce méconnue : la chauve-souris. Au cours de cet atelier, nous partirons à la rencontre de cet étonnant mammifère volant. La veillée se déroulera en deux temps : * Aux dernières lueurs : nous échangerons et partagerons nos connaissances. Après un rapide quizz “brise-glace”, nous imiterons l’animal par des petits jeux de “rôle”. Une expérience amusante et très instructive ! * Une fois la nuit venue, il nous sera possible de suivre du regard, sinon des oreilles, ces mammifères discrets à l’aide d’une «bat-box» (appareil de retransmission des ultrasons dans l’audible). L’animation se déroulera aux abords du “bateau sur l’eau” amarré sur les berges, un lieu de médiation scientifique ambulant proposant des activités variées autour de la biodiversité propre aux milieux humides. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Parking forestier de l’Espace naturel régional du Moulin des Marais Avenue du bois 77290 Mitry-Mory Mory Seine-et-Marne

