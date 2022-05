Une vallée et des hommes Heurteauville, 12 octobre 2022, Heurteauville.

Les paysages de la vallée de Seine ont fortement évolué au cours des siècles, de façon naturelle et en lien avec les aménagements humains qui ont structuré le paysage tel qu’on peut l’observer aujourd’hui. Aurélie Lasnier et Clémentine Camus, respectivement chargée de mission paysage et chargée de mission hydrologie au Parc, vous expliqueront cette histoire, cette évolution afin d’envisager l’avenir. Ce rendez-vous se déroulera au cœur de la vallée, entre coteau et fleuve, à Heurteauville. Malgré l’endiguement au début du XXe

siècle, l’influence de la Seine est toujours présente dans ce paysage. Les causes et conséquences du changement climatique, sur la ressource en eau et sur nos modes de vie,

seront également abordées.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par les enjeux du changement climatique, l’histoire et les paysages de la vallée de Seine.

Animatrices : Aurélie Lasnier, chargée de mission paysage au Parc, et Clémentine Camus,

chargée de mission hydrologie au Parc

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par les enjeux du changement climatique, l’histoire et les paysages de la vallée de Seine.

