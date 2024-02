Une vallée bien surveillée Rudeau-Ladosse, mercredi 3 juillet 2024.

La biodiversité de la Nizonne est aussi magnifique que discrète. Comment surveiller et protéger ces espèces si sensibles et difficiles à observer ? Venez découvrir quelques-unes des méthodes utilisées par les gestionnaires pour les inventorier et les dénombrer.

Prévoir des habits et des chaussures adaptés à la météo. Attention aux herbes hautes.

Animé par le Parc

Inscription avant le 1er juillet. EUR.

Début : 2024-07-03 14:00:00

fin : 2024-07-03 17:00:00

Parking de la salle des fêtes

Rudeau-Ladosse 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

