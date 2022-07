Une trousse pour la rentrée Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Une trousse pour la rentrée Beauvais, 20 août 2022, Beauvais. Une trousse pour la rentrée

136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

2022-08-20 09:30:00 – 2022-08-20 12:30:00 Beauvais

Oise Beauvais L’association Collembole vous propose un SPECIAL J’Y RETOURNE avec la réalisation zéro déchet de trousse (simple double suivant les niveaux), de protège carnet ou de protège cahier.

Atelier pour tous, à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire (Nombre de place limitée)

Inscriptions et rens. : 06 51 72 34 78 ou rafaele-colaspompom@mailo.com L’association Collembole vous propose un SPECIAL J’Y RETOURNE avec la réalisation zéro déchet de trousse (simple double suivant les niveaux), de protège carnet ou de protège cahier.

Atelier pour tous, à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire (Nombre de place limitée)

Inscriptions et rens. : 06 51 72 34 78 ou rafaele-colaspompom@mailo.com rafaele-colaspompom@mailo.com +33 6 51 72 34 78 L’association Collembole vous propose un SPECIAL J’Y RETOURNE avec la réalisation zéro déchet de trousse (simple double suivant les niveaux), de protège carnet ou de protège cahier.

Atelier pour tous, à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire (Nombre de place limitée)

Inscriptions et rens. : 06 51 72 34 78 ou rafaele-colaspompom@mailo.com Pixabay

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse 136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Une trousse pour la rentrée Beauvais 2022-08-20 was last modified: by Une trousse pour la rentrée Beauvais Beauvais 20 août 2022 136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Beauvais Oise