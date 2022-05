Une traversée Moncoutant-sur-Sèvre, 18 juin 2022, Moncoutant-sur-Sèvre.

Une traversée Moncoutant-sur-Sèvre

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Après une première traversée du Bocage Bressuirais à la rencontre de ses paysages et de ceux qui l’habitent, l’autrice Barbara Métais-Chastanier et le musicien Marc Pichelin vous invitent à écouter leurs créations et paysages sonores autour d’un banquet à partager, confectionné par les maraîchers du Potager de la Petite Plaine, Virginie et Laurent Hérault à partir de leurs productions et autres produits locaux. Une attention aux paysages du Bocage et à tous les vivants qui l’habitent (humains et non-humains) sont aussi au menu !

A partir de 12 ans.

+33 5 49 80 61 55

non-communiqué

Moncoutant-sur-Sèvre

