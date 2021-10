Une transfiguration silencieuse / Le patrimoine du XXe siècle à l’épreuve de la transition énergétique Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 6 octobre 2021, Nancy.

Une transfiguration silencieuse / Le patrimoine du XXe siècle à l’épreuve de la transition énergétique

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mercredi 6 octobre à 18:00

Indéniable démonstration architecturale, technique, sociale au moment de leur réalisation, les ensembles d’habitation de la seconde moitié du XXe siècle, sont aujourd’hui un corpus particulièrement fragile. Remarquable et accompli, ou alors banal, ordinaire, courant, le bâti de la « grande échelle » est sollicité par de rénovations importantes, notamment face eux enjeux de la transition énergétique, et ce partout en Europe. Quelques réflexions sur la transfiguration de la ville contemporaine qui se met silencieusement en place. Architecte diplômée de l’Université de Florence et docteure ès sciences de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Giulia Marino est professeure à l’Université catholique de Louvain, faculté LOCI Bruxelles, et enseignante-chercheuse au laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne de l’EPFL (TSAM) qu’elle a co-fondé en 2007.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoire.

Conférence de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy animé par Giulia Marino, architecte et professeure UCLouvain. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T20:00:00