« Une toile sous les étoiles » : cinéma en plein air Gissey-sur-Ouche, 9 juillet 2022, Gissey-sur-Ouche.

Jardin de Gissey sur Ouche Place Auguste Drouhot Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or Place Auguste Drouhot Jardin de Gissey sur Ouche

2022-07-09 22:00:00 – 2022-07-09 23:30:00

EUR 0 0 Séance évènementielle baptisée « Une toile sus les étoiles », co-organisée avec « Les Tourneurs de Côte d’Or » et avec le soutien de la CCOM. Séance ouverte à toutes et à tous et GRATUITE (coût de la billetterie entièrement pris en charge par Vallée Animations).

Buvette, vente de crêpes, de glaces et de friandises sur place avant la séance.

