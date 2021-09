Lyon Chapelle Saint-Marc Métropole de Lyon Une tempête, d’après Shakespeare Chapelle Saint-Marc Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Une tempête, d'après Shakespeare

Chapelle Saint-Marc, le dimanche 17 octobre à 17:00

Madrigaux et polyphonies sont interprétés en regard d’extraits de The Tempest de Shakespeare. Chœur du Concert de l’Hostel Dieu / F. Mayet, direction / J. Chambon, récitant

Plein tarif : 20 € Tarif adhérents : 15 € Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires AAH, RSA, ASS : 10 € Moins de 8 ans : gratuit, sur réservation

Carte blanche au Chœur du Concert de l’Hostel Dieu qui propose un voyage musical choral de Gesualdo à Purcell, en passant par Monteverdi et Janequin. Chapelle Saint-Marc 10 rue Sainte-Hélène, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T18:00:00

Chapelle Saint-Marc
10 rue Sainte-Hélène, Lyon
Lyon