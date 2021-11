Une télévision française / Thomas Quillardet Le Grand R – Salle du Manège, 1 février 2022, La Roche-sur-Yon.

Une télévision française ———————— ### Thomas Quillardet **À la fin des années 80, un groupe de journalistes traverse la privatisation de la première et de la plus ancienne chaîne de télévision publique française. Ils sont une petite dizaine au sein d’une des plus grandes rédactions de France. Ils ont des habitudes, ils ont entre 30 et 40 ans et vont vivre un raz de marée.** À travers une galerie de portraits — rédacteurs en chef, grands reporters, journalistes cultes… — Thomas Quillardet raconte comment le rachat par Francis Bouygues de TF1 modifiera radicalement la manière de faire de l’information et de construire la grille des programmes quand le modèle économique se trouve corrélé par la publicité, la part d’audience et les parts de marché. La chute du mur, les élections présidentielles, la guerre du Golfe, la mort de Bérégovoy…, autant de moments gravés dans nos mémoires. Comment le traitement de ces informations a été pensé en interne ? Nous l’ignorons. Mêlant théâtre documentaire, reconstitution mais aussi souvenirs plus personnels, Thomas Quillardet en décrypte les rouages par la fiction. Une épopée passionnante se déploie sous nos yeux. Une chaîne de télévision change de mains et un monde bascule.

