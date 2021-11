Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Une télévision française Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

La privatisation d’une grande chaîne du service public, une époque, nos souvenirs… Le 16 avril 1987, Francis Bouygues, géant du BTP, acquiert 50 % du capital de TF1 pour trois milliards de francs. Dans cette privatisation d’une grande chaîne du service public au nom d’un supposé « mieux-disant culturel », Thomas Quillardet voit l’avènement d’une nouvelle ère où les lignes idéologiques entre droite et gauche commencent à se brouiller. Fruit d’une enquête dans les archives de l’INA (Institut national de l’audiovisuel), Une télévision française s’appuie sur une documentation fouillée pour, au-delà d’un simple documentaire, restituer l’esprit d’une époque. On assiste ainsi à dix années d’histoire de France conçues comme un voyage physique au coeur de la rédaction de TF1, mais aussi dans les bureaux du pouvoir à travers le vécu forcément subjectif de celles et ceux qui en furent les acteurs. REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION le dimanche 16 janvier à 15h précédée d’une visite tactile En partenariat avec Accès culture, des spectacles de théâtre et de danse sont proposés en audiodescription par un système de casque à haute fréquence. Une approche tactile du décor est organisée avant la représentation. Réservation de l’audiodescription : csimon@theatredelaville.com / téléphone : 01 48 87 59 50 Un tarif préférentiel est accordé pour la personne aveugle ou malvoyante et son accompagnateur. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

