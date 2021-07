Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Une télévision française L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Une télévision française L’Azimut – Théâtre La Piscine, 12 octobre 2021-12 octobre 2021, Châtenay-Malabry. Une télévision française

du mardi 12 octobre au mercredi 13 octobre à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Entre spectacle documentaire et épopée personnelle, Une télévision française nous plonge dans l’intimité d’une bande de journalistes confrontés à la privatisation de « leur » première chaîne. Incarnant tour à tour Francis Bouygues ou Anne Sinclair, les dix acteurs passent d’un rôle à un autre sur un plateau truffé de trompe-l’œil. Une création aussi haletante qu’une bonne série télé !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Thomas Quillardet L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T23:00:00;2021-10-13T19:30:00 2021-10-13T22:30:00

Catégories d'évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine