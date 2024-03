Une tasse de ciné ? Anatomie d’une chute Micro-Folie Le pouliguen, jeudi 4 avril 2024.

Une tasse de ciné ? Anatomie d’une chute Anatomie d’une chute – Projection au cinéma Le Pax du long-métrage de Justine Triet suivie d’un café-ciné à la Micro-folie. Durée du film : 2h32 – Public adulte – Pas de réservation nécessaire. Jeudi 4 avril, 13h50 Micro-Folie Public

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

