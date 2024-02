Une sortie culturelle au Bassin des lumières Bassin des lumières Bordeaux, jeudi 25 avril 2024.

Une sortie culturelle au Bassin des lumières Une sortie enrichissante pour petits et grands Jeudi 25 avril, 15h00 Bassin des lumières Tarifs en fonction des revenus Sur inscription Pour tous

Le Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose une sortie culturelle pour les adultes, mais aussi pour les enfants, le vendredi 25 avril à partir de 15h au Bassin des lumières à Bordeaux !

Le Bassin des lumières, qu’est-ce que c’est ? Le Bassin des Lumières, à Bordeaux, est un centre d’art numérique, situé dans l’ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale.

Le Bassin des Lumières comprend quatre bassins en eau, de 110 m de long sur 22 m de large et 12 m de hauteur. 90 vidéoprojecteurs et 80 enceintes permettront de projeter les images sur 12 000 m².

Plusieurs expositions sont présentées simultanément

Exposition : Van Ghog / Vermeer / Mondrian –

Cette création numérique présente le génie des peintres du nord à travers une véritable immersion dans une peinture authentique, au plus près de la nature et de ses sujets. Les bassins monumentaux offrent un écrin à la rêverie le long des canaux flamands. Évoluez dans la réalité du quotidien, sur les pas des grands maîtres qui abordent l’ordinaire de façon extraordinaire.

Tarifs en fonction des revenus Pour tous Sur inscription au 05 57 35 13 00

Bassin des lumières Imp. Brown de Colstoun, 33300 Bordeaux

Centre Social et Culturel de l’Estey