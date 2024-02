Une sortie culturelle à la Manufacture La Manufacture CDCN Bordeaux Bordeaux, vendredi 5 avril 2024.

Une sortie culturelle à la Manufacture Une sortie enrichissante pour petits et grands Vendredi 5 avril, 20h00 La Manufacture CDCN Bordeaux Tarifs en fonction des revenus – Sur inscription – Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose une sortie culturelle pour les adultes, mais aussi pour les enfants (à partir de 14 ans), le vendredi 5 avril à partir de 20h à la Manufacture de Bordeaux !

La Manufacture, qu’est-ce que c’est ? La Manufacture CDCN est un Centre de Développement Chorégraphique National implanté à la manufacture de chaussures à Bordeaux. Comme les 13 autres CDCN en France, il inscrit au centre de son projet artistique la rencontre entre les œuvres et les publics. L’objectif de La Manufacture CDCN est de développer la danse contemporaine en région Nouvelle-Aquitaine

Le Spectacle : – Maldonne – un spectacle de Leïla Ka / Cie Leïla Ka / CENTQUATRE-PARIS

Elles sont cinq, vêtues de robes éclatantes. Des robes – de soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal – dont les couleurs changeantes traduisent la myriade d’émotions et d’humeurs à travers lesquelles vont et viennent les cinq danseuses, et nous avec elles : de l’euphorie à la mélancolie, de la confidence à l’effervescence, au rythme de musiques qui ont en commun d’appartenir à notre mémoire collective.

Tarifs en fonction des revenus – Pour tous (à partir de 14 ans) – Sur inscription au 05 57 35 13 00

La Manufacture CDCN Bordeaux 226 Bd Albert 1er, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

enfants familles

Centre Social et Culturel de l’Estey