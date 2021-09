Une soirée, un film, un livre, un auteur Mugron, 15 septembre 2021, Mugron.

Une soirée, un film, un livre, un auteur 2021-09-15 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes

A l’occasion de la sortie du film “Les sorcières d’Akelarre”, projeté à Mugron le 15 septembre, l’association Entracte et la Librairie Le Plumier d’Eugénie ont mis leur réseau en commun pour recevoir Jacques Ospital. Historien et écrivain du pays basque il a publié le livre “La chasse aux sorcières au Pays Basque en 1609”. Cette rencontre devrait se faire en deux temps, une rencontre en comité restreint avant la projection et à l’issue de la projection un débat le tout accompagné de dédicaces. (voir les informations de dernière minute). Cette soirée sera aussi l’occasion de parler de la condition féminine à travers les époques.

+33 5 58 97 73 84

Plumier d’Eugénie

