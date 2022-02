Une soirée, un essai : « Des cannibales » Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Venez rencontrer Anne-Marie Cocula et Violaine Giacomotto, pour un échange autour de l’essai « Des cannibales » de Montaigne. Lectures et échanges destinés à un large public, pour faire entendre le texte de Montaigne dans son état d’origine. Cette soirée présentera l’essai « Des cannibales » >>> En partenariat avec le Centre Montaigne >>> Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez l’oeuvre : [https://www.mollat.com/…/michel-de-montaigne-les-essais](https://www.mollat.com/…/michel-de-montaigne-les-essais) >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

