UNE SOIRÉE THÉÂTRE SALLE DES FETES Saint-Michel, samedi 30 mars 2024.

La compagnie de théâtre BB&BB vient présenter son nouveau spectacle « Sweet Summer Sweat » une comédie sur le couple de Laurent Contamin, mise en scène par Christophe Toublanc et interprétée par Sabine Facchin et Jérôme Lagayette.

La Mairie de Saint-Michel en partenariat avec le Foyer Rural organise une soirée théâtre.

A partir de 12 ans durée 1h30

Entrée Libre avec participation au chapeau

Places limitée sur réservation .

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

SALLE DES FETES Le Village

Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie foyerruraldesaintmichel@gmail.com

