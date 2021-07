Saint-Georges-sur-la-Prée Saint-Georges-sur-la-Prée Cher, Saint-Georges-sur-la-Prée Une soirée sur l’ïle du Prieuré Saint-Georges-sur-la-Prée Saint-Georges-sur-la-Prée Catégories d’évènement: Cher

Saint-Georges-sur-la-Prée

Une soirée sur l’ïle du Prieuré Saint-Georges-sur-la-Prée, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Georges-sur-la-Prée. Une soirée sur l’ïle du Prieuré 2021-07-17 – 2021-07-17

Prenons le temps d'une soirée pour découvrir cette île d'ordinaire fermée au public qui accueille l'une des dernières landines à armoise champêtre des bords du Cher. Le temps d'un pique-nique, nous profiterons des sons et des odeurs de ce site unique.

Lieu Saint-Georges-sur-la-Prée