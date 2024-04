Une soirée sur la lande Néant-sur-Yvel, vendredi 30 août 2024.

A la découverte du Monde de la nuit… Des sons, des ombres, des mouvements et une atmosphère bien particulière vous feront vivre des émotions inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant sur les hauteurs de la lande, la tête dans les étoiles, laissez-vous porter au rythme des contes et légendes sur les constellations.

Cette animation est proposée par le CPIE et le département dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature. .

Début : 2024-08-30 20:30:00

fin : 2024-08-30

Kermagaro

Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne contact@cpie-broceliande.fr

