Une soirée romantique autour de la sonate de Vinteuil Marseille, 21 mai 2022

Une soirée romantique autour de la sonate de Vinteuil Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille

2022-05-21 – 2022-05-21 Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

12.41 25.54 Née de l’imaginaire de Marcel Proust, la sonate de Vinteuil représente pour l’écrivain et pour le héros d’Un amour de Swan, un idéal esthétique qui active les forces de la mémoire, et qui, par sa résonance profonde, invite à prendre conscience de soi. Parti, comme tant d’autres musicologues et musiciens, à la recherche des modèles musicaux ayant inspiré cette sonate littéraire, l’Ensemble Des Équilibres célèbre César Franck et Gabriel Fauré en un concert bien romantique.



César Franck sonate en La Majeur (1886) BWV8

Gabriel Fauré Sonate en La Majeur pour Violon et piano (1877)

Ensemble de musique de chambre Des Équilibres avec Agnès Pyka, premier violon.

Les Amis de Saint Victor vous invitent à “une soirée romantique autour de la sonate de Vinteuil” samedi 21 mai.

