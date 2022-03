Une soirée jeux de société rien que pour les adultes Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Une soirée jeux de société rien que pour les adultes Soustons, 11 mars 2022, Soustons. Une soirée jeux de société rien que pour les adultes Place des Arènes Médiathèque Soustons

2022-03-11 – 2022-03-11 Place des Arènes Médiathèque

Soustons Landes Soustons EUR avec une sélection de jeux de plateaux, de logique, de hasard, de grands classiques, de “war game”… alors, on se fait une partie ? Sur inscription avec une sélection de jeux de plateaux, de logique, de hasard, de grands classiques, de “war game”… alors, on se fait une partie ? Sur inscription +33 5 58 41 53 67 avec une sélection de jeux de plateaux, de logique, de hasard, de grands classiques, de “war game”… alors, on se fait une partie ? Sur inscription Médiathèque Soustons

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Place des Arènes Médiathèque Ville Soustons lieuville Place des Arènes Médiathèque Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Une soirée jeux de société rien que pour les adultes Soustons 2022-03-11 was last modified: by Une soirée jeux de société rien que pour les adultes Soustons Soustons 11 mars 2022 Landes Soustons

Soustons Landes