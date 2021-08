Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Une Soirée Fermière à Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Une Soirée Fermière à Dijon Dijon, 16 septembre 2021, Dijon. Une Soirée Fermière à Dijon 2021-09-16 17:30:00 – 2021-09-16 21:30:00 Cloître Sainte-Anne 17 Rue Sainte-Anne

Les producteurs locaux s'installent au Cloître des Bernardines, rue Saint-Anne le temps d'une soirée ! L'opportunité de déguster des planches apéritives ou même un repas complet dans une ambiance cosy et musicale… Local, convivial et qualité seront nos maitres-mots ! Sur place, vente de Jus de fruits (2 € le verre), Bières artisanales au cassis (3,5 € les 33cl) ainsi que différentes gammes de vins (3 € à 4,5 € le verre / 10 € à 18 € la bouteille) +33 3 80 44 11 44 https://www.destinationdijon.com/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Cloître Sainte-Anne 17 Rue Sainte-Anne Ville Dijon lieuville 47.31742#5.03713