Une soirée en intimité avec les chauves-souris

Une soirée en intimité avec les chauves-souris, 21 juillet 2022, . Une soirée en intimité avec les chauves-souris



2022-07-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-21 22:00:00 22:00:00 Sortie , sur inscription

Tarif : participation libre

Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées

Réservation : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr – Inscription :

Vous pouvez désormais vous inscrire à nos sorties et animations nature en ligne ! L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation.

Toute personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de désistement.

Dans la mesure du possible, le covoiturage est privilégié.

En cas de mauvais temps, les sorties peuvent être annulées ou adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE. – Tarifs :

Le paiement s’effectue le jour de la sortie. – Matériel : Chaussures spécifiquement adaptées à la randonnée en montagne, gourde, jumelles, vêtements adaptés à la saison, à l’altitude et à la météo du moment, lampe électrique pour les sorties nocturnes, pique-nique pour les sorties à la journée, petite pharmacie personnelle. Découverte des chauves-souris grâce à une caméra, suivie d’une balade crépusculaire afin d’observer et d’écouter les animaux qui partent chasser. Sortie , sur inscription

