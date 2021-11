Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270, Machecoul-Saint-Même UNE SOIRÉE, DEUX DUOS Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: 44270

UNE SOIRÉE, DEUX DUOS Machecoul-Saint-Même, 2 décembre 2021, Machecoul-Saint-Même. UNE SOIRÉE, DEUX DUOS Espace de Retz 14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même

2021-12-02 – 2021-12-02 Espace de Retz 14 Rue de la Taillée

Machecoul-Saint-Même 44270 Machecoul-Saint-Même EUR Fall-in

Cie Presque Siamoises

cirque dansé

durée 30 min

Ce duo de circassiens parle d’amour et de ce qui nous unit. La contorsion, les postures d’équilibre et les portés nous dévoilent ce qui se joue dans un couple : la prise de risque, la confiance, le doute, le lâcher prise.

Infos: http//presque-siamoises.fr Versus

Cie S’poart

danse

durée 25 min

Deux interprètes, aux parcours très distincts, mélangent le hip hop, le classique et le contemporain. Les danseurs de Mikaël Le Mer allient la grâce et les prouesses techniques de la danse hip-hop.

