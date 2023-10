Une soirée de rencontres et de musique pour célébrer les 50 ans du Hip-hop Le Point Ephémère Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Une soirée de rencontres et de musique pour célébrer les 50 ans du Hip-hop Le Point Ephémère Paris, 19 octobre 2023, Paris. Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la célébration des 50 ans du Hip-hop, le collectif Fetart propose une soirée de discussion et de musique autour du lien entre photographie et culture Hip-hop en France. Cet événement fait partie de la programmation des Rencontres Photographiques du 10e RENCONTRE · 19h-21h · L’histoire et les imaginaires autour du Hip-hop Comment photographier les concerts et sa communauté depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui ? La première partie de la soirée sera une discussion autour du mouvement Hip-hop et ses imaginaires. Avec

Mehdi Maïzi et Olivier Cachin, journalistes Hip-hop et Maï Lucas,

photographe historique du mouvement Hip-hop. Discussion animée par

Emmanuelle Halkin, commissaire générale des Rencontres Photographiques

du 10e pour le collectif Fetart. DJ SET · 21h30-23h30 · DJ set de Richie Reach Après

le talk, le Point Éphémère se transforme en piste de danse sur un set

éclectique de Richie Reach qui retrace l’histoire et les 50 années de rap et de Hip-hop.

À PROPOS Biennale

initiée en 2005 par la Mairie du 10e et la bibliothèque du Château

d’Eau, les Rencontres Photographiques du 10e sont un événement qui

présente des expositions photographiques à travers tout le 10eme

arrondissement. De

la Mairie jusqu’aux grilles des jardins, la biennale offre une

visibilité au huitième art le temps d’un mois dense en événements :

vernissages, conférences, projections, ateliers, lectures de portfolio,

soirées sont organisées pendant toute la durée de la biennale. Avec une

programmation 100% gratuite, accessible à tous·tes, pour (re)découvrir

les coins historiques du 10eme comme ses nouveaux lieux. Programmation complète Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/1505804623523007/

© Maï Lucas Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Point Ephémère Paris latitude longitude 48.8822122545577,2.36908458081378

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/