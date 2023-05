Une soirée dans les hauteurs Le Panthéon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les visites contées sont de retour au Panthéon pour six dates exceptionnelles ! « Depuis début décembre deux mille vingt et un, au Panthéon, les gardiens de nuit sont formels : quelque chose a changé au sein du monument. Une fois plongée dans l’obscurité, tous les visiteurs partis, la crypte semble plus silencieuse, l’air y est devenu totalement immobile, la poésie des murmures a disparu. Un soupçon se dessine : la polarité du monument, entre Hauts et Bas, n’aura-t-elle pas été radicalement modifiée depuis l’arrivée dans la place d’une certaine… Joséphine Baker? Trois spectrologues patentés, conteuse et conteurs de leur état, Ariane Pawin, Fred Pougeard et Christian Tardif sont chargés d’une mission d’investigation. Dès le début de leur enquête, une formation d’armée des ombres, femmes résistantes oubliées ou célébrées, les entraîne irrésistiblement vers le haut. Ne serait-ce pas… une filière d’évasion, de migration des âmes ? » Une découverte des hauts du monument qui permet de rencontrer plusieurs récits de la Résistance des femmes pendant l’Occupation. Laissez-vous embarquer à travers divers récits, au cœur du temple des grandes figures françaises. Le Panthéon Place du Panthéon 92100 Paris Contact : https://www.paris-pantheon.fr/agenda/une-soiree-dans-les-hauteurs 01 44 32 18 00 https://www.paris-pantheon.fr/agenda/une-soiree-dans-les-hauteurs

