Une soirée cinéma pour les gourmands Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Une soirée cinéma pour les gourmands Cinéma Luminor Hôtel de Ville, 17 juin 2022, Paris. Le vendredi 17 juin 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Séance & dégustation de spécialités mexicaines sur place: 12€

Que diriez-vous de faire une soirée cinéma, tout en dégustant des spécialités mexicaines? C’est ce que nous vous proposons le 17 juin prochain. Danzón, le film culte mexicain qui nous fait voyager à Veracruz. Venez profiter d’une soirée originale et partez en voyage à Veracruz à travers les images et les saveurs. Pendant que vous regardez Danzón, vous pourrez déguster les spécialités que la cheffe Mercedes Ahumada vous fera découvrir. Dès votre arrivée au cinéma, nous vous accueillerons avec un “lunch box” qui réservera des surprises culinaires typiques de l’État de Veracruz. Danzón est un film de 1991 qui tire son nom d’une danse particulière dérivée de la contredanse française qui possède des règles très précises. À la fois charnelle et contenue, elle fait écho à la sexualité mexicaine. L’histoire raconte les péripéties de Julia, femme mûre d’une grâce exubérante qui rencontre un homme également mûr, Carmelo, lors de ses excursions dans le Salon Cologne où elle donne libre cours à sa passion pour la danse. Suite à la disparition de Carmelo, Julia se lance à sa recherche, à Veracruz. Le voyage devient pour elle la recherche d’un monde sensuel, tropical et féminin, une exploration de l’amour et, naturellement, d’elle-même. Cette séance est possible grâce à nos amis du festival Viva México, rencontres cinématographiques Cinéma Luminor Hôtel de Ville 20 Rue du Temple 75004 Paris Contact : https://www.luminor-hoteldeville.com/reserver/ https://fb.me/e/2r4NsijrE https://fb.me/e/2r4NsijrE https://festivalquegusto.com/programmation/soiree-cinema-gastronomie/

Espresso Communication Séance cinéma et dégustation de gastronomie mexicaine

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Luminor Hôtel de Ville Adresse 20 Rue du Temple Ville Paris lieuville Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Departement Paris

Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Une soirée cinéma pour les gourmands Cinéma Luminor Hôtel de Ville 2022-06-17 was last modified: by Une soirée cinéma pour les gourmands Cinéma Luminor Hôtel de Ville Cinéma Luminor Hôtel de Ville 17 juin 2022 Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris Paris

Paris Paris