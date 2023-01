Une soirée chez les Mendelssohn Chaveignes Chaveignes Chaveignes Catégories d’Évènement: Chaveignes

Indre-et-Loire Chaveignes Une soirée chez les Mendelssohn, concert de musique classique suivi d’un apéritif au coin de la cheminée.

Au programme: Bach, Mozart, Mendelssohn, Chopin, Litszt.

Piano: DOm Paulin

Réservation obligatoire info@salledurondpoint.com +33 2 47 58 26 31 Salle du rond poind

