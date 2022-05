Une soirée avec Tchekhov Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Spectacle de La Troupe au Théâtricul** Un assemblage de textes pour s’immerger dans l’univers doux amer de Tchekhov, kaléidoscope d’émotions, entre rires et larmes. Mise en scène : Alexandra Moia Avec : David N’Diaye, Gwénaël Perrière, Nathalie Robert, Sophie Brivady, Louise Gourlaouen, Isabelle De Saint Mars ### TARIF Entrée libre, le chapeau passe ### DATES Vendredi 6 mai, 20h Samedi 7 mai, 20h Dimanche 8 mai, 17h Ouverture des portes 30min avant la représentation Théâtricul Rue de Genève 64 1225 Chêne-Bourg ### RÉSERVATIONS Théâtricul +41 79 471 21 23 [reservations@theatricul.net](mailto:reservations@theatricul.net) [www.theatricul.net](http://www.theatricul.net) ### RENSEIGNEMENTS Catalyse +41 22 700 64 74 [accueilecole@catalyse.ch](mailto:accueilecole@catalyse.ch)

