Opéra de Massy, le mercredi 23 mars 2022 à 20:00

Cette saison, Christophe Combarieu – Producteur et chroniqueur « Culture » à la télévision (BFMTV Paris, LCP…) et grand amateur de musique – et Mathieu Wilhelm – journaliste interviewer pour plusieurs médias (BFM Paris, presse écrite…) et passionné de culture théâtrale musicale et littéraire -, nous offrent quatre rendez-vous avec de grands noms du spectacle vivant. Pour cette troisième édition, il reçoit le chanteur franco-italien de renommée internationale Roberto Alagna.Depuis Luciano Pavarotti, Roberto Alagna est le ténor le plus populaire. En trente ans de carrière, Roberto Alagna a inscrit à son répertoire plus d’une soixantaine de rôles. Curieux et interprète jubilatoire de tous les répertoires, il est l’invité exceptionnel de cette rencontre exclusive et interactive.

Tarifs: de 31€ à 59€

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:30:00