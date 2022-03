Une soirée avec les Hiboux des marais Le Collet,les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

Une soirée avec les Hiboux des marais Le Collet,les Moutiers en retz, 7 mai 2022, Les Moutiers-en-Retz. Une soirée avec les Hiboux des marais

Le Collet, les Moutiers en retz, le samedi 7 mai à 20:00 9€ adultes, 5€ adhérents d’Hirondelle et 6-17ans, gratuit moins de 6 ans

Rapace nocturne emblématique du marais breton, le Hibou des marais se laisse volontiers observer en fin de journée… Le Collet,les Moutiers en retz Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Collet,les Moutiers en retz Adresse Port du Collet Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Le Collet,les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Le Collet,les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

Une soirée avec les Hiboux des marais Le Collet,les Moutiers en retz 2022-05-07 was last modified: by Une soirée avec les Hiboux des marais Le Collet,les Moutiers en retz Le Collet,les Moutiers en retz 7 mai 2022 Le Collet les Moutiers en retz Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique