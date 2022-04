UNE SOIRÉE AVEC LES HIBOUX

UNE SOIRÉE AVEC LES HIBOUX, 7 mai 2022

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 22:00:00 A la tombée de la nuit, les Hiboux des marais partent chasser…en rasant le marais. Leurs yeux d'or et leur vol lent vous surprendront. Voici une occasion de passer un moment en leur compagnie pour mieux les connaître. Venez passer une soirée chouette en compagnie des hiboux ! contact@associationhirondelle.fr https://www.associationhirondelle.fr/

